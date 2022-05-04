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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكر واجب.. المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية، على موقع "فيسبوك"، بيانا صحفيا، توجهت فيه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالفن، كما هنأته بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاء في البيان الذي أصدره نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، تحت عنوان "شكر واجب": "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم والأسرة المصرية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".


ووجه البيان الشكر للرئيس، على رعايته الأبوية ودعمه لأبناء الوطن من أهالي الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية والجيش الأبيض، مضيف "أطباء مصر العظام هؤلاء الرجال والسيدات التي سجلت شجاعتهم في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل والانتماء".

تحدث البيان عن دور الفن في إلقاء الضوء على الوثائق والأحداث التاريخية التي تبرز دور شعب مصر العظيم، متابعا "هذا الدور الذي تفضلتم فخامتكم بتكليله بتقديركم لهم والإشادة بدور الفن والفنون، وبخاصة أسرة مسلسل الاختيار والعائدون الذين تشرف كل من عمل فيهم بثنائكم على مجهوداتهم.. حفظكم الله قائدا وأبا لكل المصريين ونعاهد سيادتكم على استمرارنا في تلبية نداء الوطن مهما كانت التحديات والصعوبات، فنحن أبناء مصر وجزء من نسيجها المترابط.. حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة، تحيا مصر".

 

عيد الفطر اشرف زكي الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصر نقابة المهن التمثيلية

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