ريال مدريد ومانشستر سيتي تعادل سلبي في الشوط الأول بـ دوري أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان الفرنسي كريم بنزيما قريبًا من افتتاح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كارفاخال، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 20، أرسل كيفن دي بروين تمريرة رائعة لـ برناندو سيلفا ليطلق تسديدة قوية نجح كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 27، سدد توني كروس ركلة حرة مباشرة لمسها رياض محرز ليبعدها عن مرمى مانشستر سيتي.

وسدد فيل فودين تسديدة مباغتة من خارج منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 40، تصدى لها كورتوا ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - بيرناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جابرييل خيسوس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.