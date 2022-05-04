عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد ومانشستر سيتي تعادل سلبي في الشوط الأول بـ دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

كان الفرنسي كريم بنزيما قريبًا من افتتاح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كارفاخال، لكن تسديدته علت العارضة.

 

وفي الدقيقة 20، أرسل كيفن دي بروين تمريرة رائعة لـ برناندو سيلفا ليطلق تسديدة قوية نجح كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها بشكل رائع.

 

وفي الدقيقة 27، سدد توني كروس ركلة حرة مباشرة لمسها رياض محرز ليبعدها عن مرمى مانشستر سيتي.

 

وسدد فيل فودين تسديدة مباغتة من خارج منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 40، تصدى لها كورتوا ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

 

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - بيرناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جابرييل خيسوس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

 

مانشستر سيتي كريم بنزيما دوري ابطال أوروبا رياض محرز ريال مدريد محرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

استعدوا للأسوأ.. موجة غلاء طاحنة تضرب بريطانيا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

مصرع معيدة بجامعة أسيوط سقطت من الطابق العاشر

موضوعات متعلقة

بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

العين بطلًا لكأس رابطة المحترفين الإماراتيه بالفوز على شباب الأهلي

محرز يقود الهجوم ووالكر أساسي في تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

فينيسوس جونيور وبنزيما يقودان تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا للامبارد بسبب محمد صلاح

باريس سان جيرمان يعلن زيارته لقطر في جولة ربيعية

محمد صلاح: أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

ترشيحاتنا

محرز يتقدم لمانشستر سيتي في شباك ريال مدريد ويقربهم من نهائي دوري الأبطال

ما هي الباقيات الصالحات ؟ وأفضل وقت للذكر بها

منظمة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ فيروس كورونا

"يويفا" يعلن تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

الفيدرالي الأمريكي : زيادات جديدة في أسعار الفائدة بـ اجتماعين قادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ