صناعة النواب: دور الشعب المصري أساسي في معركة التنمية والإصلاح

علق النائب شحاتة أبو زيد أمين سر صناعة النواب على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من المناسبات بذكر دور المواطن المصري الأساسي. في معركة الإصلاح الاقتصادي والبناء.

وأضاف أبو زيد خلال حواره لـ"صدى البلد ان الرئيس السيسي قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قال "المواطن المصري هو الداعم الأول للدولة في هذه المسيرة" لبيان أنه لولا وقوف هذا الشعب لما نجحنا في مسيرة التنمية التي بدأناها، فالشعب المصري وثق في قيادته الحكيمة وتعاون معها والنتائج نراها الان.

وتابع أبو زيد ان الشعب المصري وقف بكل قوة حائط صد أمام التحديات العظيمة والأزمات الصعبة التي واجهتها مصر وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، حيث انه تحمل اثار وتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو البرنامج الطموح الذي جاء بالتوازي مع تقوية بنية الدولة التحتية من اجل النهوض مرة أخرى ، ولعل هذا البرنامج من الأسباب الكبيرة التي أدت الى عبورنا كم كافة الازمات التي تمكر علينا بنجاح وامان.

وأشار أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقوم بإرسال هذه الجمل والرسائل الإيجابية بشان قدرات المواطن ودعمه والتي تأتي من منطلق ثقته وايمانه بهذا الشعب العظيم.