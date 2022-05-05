لذيذة وغير تقليدية.. طريقة عمل العزيزية

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العزيزية فهي من الحلويات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

مقادير العزيزية



٤٠٠ جم مكرونة اسباجيتي

لتر حليب

٣ بيضات

سكر سويتال

٢ ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب ماء

٢ ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة صغيرة ماء ورد

زبده



طريقة التحضير العزيزية



تكسر المكرونة وتسلق في ماء مغلي بدون إضافة أي ملح أو زيت.

تصفى المكرونة من الماء وتترك جانباً.

في الخلاط او الكبة يضرب البيض مع السكر والفانيليا حتى يفتح اللون ويثقل القوام.

يضاف النشا ويضرب مع الخليط حتى يتجانس تماماً.

تضاف المكرونة وتضرب مع الخليط حتى تنعم تماماً.

يحضر طبق بايركس أو صينية وتدهن جيداً بالزبده.

يصب خليط المكرونة ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يتماسك ويحمر الوجه.

تترك العزيزية لتبرد تماماً قبل التقديم.

