عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة وغير تقليدية.. طريقة عمل العزيزية

طريقة عمل العزيزية
طريقة عمل العزيزية

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العزيزية فهي من الحلويات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

مقادير العزيزية


٤٠٠ جم مكرونة اسباجيتي
لتر حليب 
٣ بيضات 
سكر سويتال 
٢ ملعقة كبيرة نشا 
ربع كوب ماء 
٢ ملعقة صغيرة سائل فانيليا 
ملعقة صغيرة ماء ورد
زبده 


طريقة التحضير العزيزية 


تكسر المكرونة وتسلق في ماء مغلي بدون إضافة أي ملح أو زيت. 
تصفى المكرونة من الماء وتترك جانباً.
في الخلاط او الكبة يضرب البيض مع السكر والفانيليا حتى يفتح اللون ويثقل القوام.
يضاف النشا ويضرب مع الخليط حتى يتجانس تماماً.
تضاف المكرونة وتضرب مع الخليط حتى تنعم تماماً.
يحضر طبق بايركس أو صينية وتدهن جيداً بالزبده.
يصب خليط المكرونة ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يتماسك ويحمر الوجه. 
تترك العزيزية لتبرد تماماً قبل التقديم.
 

العزيزية طريقة عمل العزيزية الشيف سارة عبد السلام مقادير العزيزية طريقة التحضير العزيزية Food Groceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل

مع الشاي وقت العصرية .. طريقة عمل الكحك باللبن

ترشيحاتنا

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان

الاتحاد الأوروبي يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف بنصف نهائي دوري الأبطال

دعاء صوم الست من شوال .. كلمات مستجابة تحصد بها ثواب 60 يوما

ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

فيديو

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ