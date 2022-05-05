مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في الشرقية

لقي شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه دهسا تحت عجلات القطار بمركز ومدينة كفر صقر التابعة لمحافظة الشرقية.

كان قد استقبل مستشفي كفر صقر المركزي شاب يبلغ من العمر 33 عاما ، جثة هامدة كان قد دهسه القطار وتوفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية بلاغا بمصرع شاب يدعى ا.ص. يبلغ من العمر 33 عاما دهسه قطار أمام مضرب الأرز بطريق أبو الشوق بقرية الأحراز بمركز ومدينة كفر صقر.

على الفور وجهت الأجهزة الأمنية فور وردود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر بسرعة التحرك لكشف ملابسات الحادث، وبسؤال الشهود واجراء التحريات تبين انه لا يوجد شبه جنائية فى الواقعة .

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.