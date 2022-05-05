طريقة سهلة لتخليل الفسيخ بشكل صحيح

تخليل الفسيخ، تبحث اغلب السيدات عن أفضل طريقة لتخليل الفسيخ بشكل صحيح ومذاق جيد وبدون رائحة كريهة، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي الطريقة.



المقادير



سمك بوري (حجم واحد)

ملح خشن ( أو ناعم)

شطة

زيت

ليمون

التحضير والطريقة



للتحضير والطريقة



في وعاء نضع السمك البوري ونغسله جيدا بالماء وينشف جيدا بالمناديل ثم يوضع في الهواء لمده ساعتين ثم نقوم بعمل تدليك للسمك حتي يصبح اللحم طريا

ثم نقوم بحشو الخياشيم بالملح الخشن أو الناعم ثم يرص في كيس كبيرفي برطمان نضع سمكة راسها لفوق وسمكة راسها تحت ويكون حجم السمك واحد حتي يأخذ نفس التسوية، ثم نقوم بتفريغ الهواء جيدا ومن ثم نقفل البرطمان جيدا ويترك لمدة أسبوعين في حاله السمك البوري المتوسط أما إذا كان حجم السمك البوري كبيرا قد تصل المدة لشهر.



ملحوظة



كل يومين ندحرج البرطمان علي الأرض حتي تدخل جميع السوائل الي السمك وتستوي.



المقادير



• 1 سمك فسيخ

• 2 ليمون

• خل

• زيت

• ملعقتين طحينة



للتحضير والطريقة:



نضفي الفسيخ وقطعيه قطع صغيرة .

ضعيه في طبق وفوقه الليمون والخل والزيت والطحينة .

وقلبيه جيدا واتركيه لمدة ساعة ويقدم بجانب البصل .