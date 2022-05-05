القشرة أبرزها.. الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر من الجذور عند الفتيات

الشعر عنصر جمالي مهم في حياة الرجل والمرأة، وعندما يعاني الشعر من التساقط تشعر المرأة بحالة نفسية سيئة لأنه من النادر أن تصاب المرأة بالصلع، على عكس الرجال الذين يلجأون إلى عمليات زراعة الشعر لإخفاء الصلع.





الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر من الجذور عند الفتيات:

وبحسب ما نشره موقع “هيلثي”، فإن من أهم أسباب تساقط الشعر من الجذور عند الفتيات، خاصة المراهقات، الممارسات الخاطئة في العناية بالشعر، ومن أهمها:

عدم الالتفات إلى مشاكل قشرة الرأس التي تؤدي إلى تدمير فروة الرأس وتساقط الشعر بمرور الوقت.

استخدام مواد كيميائية وصبغات وملونات رخيصة على الشعر، مما يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر من الجذور.

تمشيط الشعر بقوة دون ترطيب يؤدي إلى إضعاف جذور الشعر.

يلعب الشعر الجاف أيضًا دورًا مهمًا في تساقط الشعر، حيث يمكننا تشبيه الشعر هنا بالنبات، عندما يجف، تتساقط أوراقه وتموت.

الاستخدام المفرط لمجفف شعر وشامبو غير مناسب للشعر، لذلك ينصح باختيار المنتجات الطبيعية قدر الإمكان للحفاظ على صحة الشعر من التلف.

يتقصف الشعر ويتكسر من الأطراف، لذلك يجب على المرأة قص الشعر من الأطراف بشكل مستمر.

تأكدي أيضًا من تجفيف شعرك جيدًا بعد الاستحمام.

لا تستعملي مشط أسنان متقاربة لدرجة أن يعلق فيه الشعر ويؤدي إلى إضعافه من الجذور.

يعد الاعتماد على الوجبات السريعة وعدم الاهتمام بنظام غذائي صحي من أهم مشاكل تساقط الشعر لدى الفتيات المراهقات.

من أسباب تساقط الشعر من الجذور عند الفتيات بعض الأمراض التي تسبب تساقط الشعر، مثل داء الثعلبة.

نقص بعض العناصر الضرورية في الجسم، مثل نقص الحديد، يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة مع مرور الوقت.

سبب تساقط الشعر عند بعض النساء المتزوجات هو استخدام حبوب منع الحمل.