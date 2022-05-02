شاهد.. أحدث قصات الشعر من صالونات الرجال استعدادا للعيد

لا تكاد تمر مناسبة كالعيد، مرور الكرام على أصحاب صالونات الكوافير الرجالي، فالكل يريد الظهور بشكل مختلف في العيد إلا أنه أحيانا تكون النتيجة مختلفة وتثير الجدل.

ورصدت كاميرا “صدى البلد”، أحدث صيحات الموضة في قصات الشعر المفضلة للرجال في العيد، والتي أغلبها يعتمد على تخفيف شعر الجزء الأسفل والاحتفاظ بطول الشعر من أعلى.

كما يحرص الرجال على اعتماد مظهر جديد في العيد مثل السيدات، والظهور بلوك مختلف لما يحدث من تجمعات للأهل والأصدقاء.

وعن حالة طقس أول يوم العيد، ليلا يكون لطيف شمالا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة طقس أول يوم العيد، متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.