امتحانات الثانوية العامة.. خبراء يكشفون طرق توفير مناخ مناسب للطلاب وكيفية الإجابة علي أسئلة الاختيار من متعدد.. ويؤكدون: الأسرة عليهادورها كبيرًا فى تهيئة الأجواء

امتحانات الثانوية العامة

خبراء يكشفون السبب الرئيسي وراء توتر وقلق الطلاب

نصائح هامة لحل البابل شيت وكيفية إدارة الوقت

ارشادات توفير المناخ المناسب وكيفية الإجابة علي اسئلة الاختيار من متعدد

اقترب موسم امتحانات الثانوية العامة 2022 واقترب معه التوتر والقلق عند الطلاب والأسرة وخصوصا طلاب الثانوية العامة يصابون بحالة من الذعر والخوف نتيجة الضغط النفسى الشديد عليهم، لذلك لا بد من توفير جو أسرى مناسب لاستقبال موسم الامتحانات.

فقد أكد الخبراء التربويون، أن للأسرة الدور الأول في اجتياز الأبناء لهذه الفترة العصيبة من السنة الدراسية فهي التي تخفف جو التوتر والقلق، وهي التي تخلق الجو المحفز للطالب للإنجاز.

وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه مع اقتراب الامتحانات تبدأ حالة القلق والخوف تنتاب الطلبة تدريجيا، وتزداد مع قرب موعد الامتحانات، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم الاستيعابية ومذاكرتهم بشكل سلبي، لذا يجب على الطلاب الالتزام بالهدوء والتركيز قبل دخول مرحلة الامتحانات.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن السبب الرئيسي وراء التوتر والقلق لان العديد من الطلاب يعتاد تأجيل المذاكرة للشهور أو اللحظات الأخيرة قبل الامتحان مؤكدا أن هذه الطريقة لا تحقق النتيجة المطلوبة خصوصاً في النظام الجديد للثانوية العامة الذي يعتمد على الفهم .

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن الطالب في الثانوية العامة الجديدة يذاكر من أجل المعرفة والتعلم وليس الدرجات والمجموع، كما هو الأمر فى الثانوية التقليدية لأن الأسئلة فى الامتحانات الجديدة ستقيس الفهم، موضحًا أن الهدف الرئيسي للتعليم هو توظيف قدرات الإنسان وأن يكون راضيا عن أدائه وأنه يحقق رغباته والتي تنعكس على بناء شخصية قوية نافعة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن الثانوية العامة قديما اذا قمت بحل الكثير الامتحانات في أخر شهور الثانوية العامة تجد نتائج مذهلة لأن الأسئلة كانت معتمدة على الحفظ و تتكرر بشكل كبير في الامتحانات أما الان فيجب عليك أن تفهم كل دروسك و أن تطبق عليها بشكل جيد حتى تجمع أفكار كثيرة لكي تتفوق في النظام الجديد لأن الأسئلة لم تعد مباشرة كما كانت في النظام القديم ويمكنك الاطلاع من هنا على طريقة المذاكرة و حل الأسئلة في النظام الجديد

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الإرهاق الذهني في هذه الفترة يؤدي إلى نتائج عكسية، لذا يجب توفير وقت قصير لممارسة نشاطا بدنيا خفيفا كالمشي، أو الاستمتاع بمشاهدة أو سماع شيء تحبه.

وأضاف "شحاتة" أن لأولياء الأمور دوراً كبيراً جداً في دعم الأبناء خلال العملية التعليمية، وعليهم تدارك بعض الأمور قبل بداية الامتحانات النهائية للأبناء، طلاب الثانوية العامة تحديداً، من أهمها الابتعاد عن التعامل السلبي معهم سواء بالضرب، والتعنيف، أو بتخويفهم من فترة الامتحانات، حيث يؤدي ذلك إلى تعرضهم لحالة نفسية قد تتسبب في عدم قدرتهم على التركيز في المذاكرة، وعليهم اتباع أسلوب التهدئة، وعدم الضغط المبالغ فيه على الأبناء للمذاكرة

وشدد الخبير التربوي، علي الطلاب بدور المهم في عملية الاستعداد للامتحانات بجعل مواعيد المذاكرة في الأوقات التي يكون فيها الجسم نشيطاً، مع إعداد جدول زمني متوازن لمراجعة جميع المواد، والحرص على تلخيص الدروس لتسهيل عملية المذاكرة، وتحديد وقت للاستراحة يتراوح ما بين (10-15 دقيقة) بعد كل ساعة من المذاكرة، على ألا يجهد الطالب نفسه قبل الاختبار، وأن يهتم بغذائه، ولا يكثر من المنبهات، وأن يقتنع بأنه ليس بأقل ممن سبقوه على طريق النجاح.

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة أثناء المراجعة عدم المذاكرة مع الأصدقاء، واستخدام شفافيات تلصق على جدران الغرفة، لتشجيعهم على المذاكرة، لافتًا إلى أنه بعد مراجعة أي مادة لا بد من وضع أسئلة موضوعية، يحاول الإجابة عليها.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن للأسرة الدور الأول في اجتياز الأبناء لهذه الفترة العصيبة من السنة الدراسية فهي التي تخفف جو التوتر والقلق، وهي التي تخلق الجو المحفز للطالب للإنجاز.

وأشار رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن برامج التطوير التربوي أصبحت تتضمن أبعاداً جديدة، كان من أهمها إعطاء دور لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية، والمساندة، والمتابعة المستمرة لتحصيل أبنائهم العلمي، وكذلك دعم دور المدرسة التي لا تستطيع تطوير عملها، وتحقيق أهدافها، والمضي قدماً من دون عمل مخطط، وجهد منظم ومشترك مع أولياء الأمور

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المسئولية التى تقع على الأسرة تكون من خلال الإشراف وليس المراقبة، فتتمثل فى توفير نوم منتظم و تغذية سليمة، كما يجب أن توفير لدى الطالب مكان مناسب للمذاكرة بأثاث جيد ومريح وتهوية جيدة فى المكان.

وقال رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، يجب على الأهل تشجيع أبنائهم وإعطائهم الدافع النفسي الجيد بأنهم قادرون على الدخول إلى الامتحانات، وتحقيق أعلى الدرجات، وإعطائهم الدفعة المعنوية التى يحتاجون إليها، حتى يتم تعزيز ثقة الطالب بنفسه.

وشدد "فتح الله" علي ضرورة الأخذ بيد الطالب إلى عتبة الهدوء النفسي، والاطمئنان، والثقة في النفس، والتحلي بالأمل، والتفاؤل، والركون إلى استطاعته وقدرته على اجتياز الامتحان بنجاح، تعد التهيئة المناسبة، والشاملة له قبل قدوم الامتحانات.

وتابع: والاهتمام بتنظيم الوقت دائماً ما تكون واحدة من أهم النصائح المقدمة لطلاب الثانوية العامة وذلك لأهمية تنظيم الوقت في هذه المرحلة الهامة من حياتك فيجب عليك إذا كنت تسعى إلى الإنجاز والتفوق في الثانوية العامة أن تهتم بتنظيم وقتك وأن تعد جدول مذاكرة عملي لنفسك حتى تيسر على نفسك المذاكرة في الثانوية العامة وتحقق كل ما ترغب فيه.

وكشف الدكتور محمد فتح الله مجموعة من الإرشادات المهمة لتجاوز فترة الامتحانات بالهدف المراد:

1- تنظيم مواعيد النوم للأبناء، وذلك بمنع السهر والوسائل التى تساعد على ذلك مثل مشاهدة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت.

2- لا بد من المراقبة ومتابعى الأبناء فى المذاكرة ومعرفة الى أى محتوى وصل فى المذاكرة مع مناقشته فى المواد.

3- يجب أن يقوم الطالب بوضع جدول للمذاكرة، ولا بد أن يعرف الطالب أن لا يشترط عدد ساعات المذاكرة ولكن يجب أن ننتبه اثناء المذاكرة.

4- الابتعاد عن المذاكرة الجماعية، لأنها تهدر الوقت وتشتت الانتباه.

5- لا بد أن يحتوى الأباء أبنائهم دائما وخصوصا أثناء فترة الامتحانات لشعورهم بالاطمئنان والراحة والتخلص من التوتر والقلق.

6- يجب أن تمتنع الاسرة عن أسلوب التوبيخ والإهانة للأبناء.

7- تنظيم الأكل والاهتمام بالأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الوجبات الدسمة.

8- البعد عن القلق والتوتر وتخصيص وقت للرفاهية والاستمتاع لأنه جزء من صفاء الذهن وتجديد الطاقة.

9- حرص الأسرة على تهيئة المنزل للمذاكرة دون توتر ومشاحنات وتخصيص غرفة معزولة للمذاكرة.

ومن جانب أخر الدكتورة الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبير التربوي، أن امتحان البابل شيت عبارة عن أسئلة الاختيار من متعدد (يمكن أن يتضمن أيضًا أسئلة صح وخطأ في بعض الأحيان)، لكن لا يجيب الطالب في نفس الورقة، لأن الإجابات تكون في ورقة منفصلة عن الأسئلة، حيث تتضمن ورقة الإجابة رقم السؤال والاختيارات (أ، ب، ج، د) كل منها داخل دائرة، ومن ثم يظلل الطالب الدائرة التي تتضمن الإجابة الصحيحة الخاصة برقم السؤال الذي يجيب عنه.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن نظام امتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الهدف الأساسي من البابل شيت هو تحقيق العدالة بين طلاب الثانوية العامة من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عن طريق قياس أنماطهم الفكرية والعقلية، وقياس مستوى الدرجة التحصيلية لنواتج التعلم والفهم لدى كل طالب، وبالتالى يجب على الطالب الابتعاد عن الحفظ حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة، قائلة: الأسئلة ستكون سهلة للطالب الذى فهم المنهج.

وشددت الخبيرة التربوية، على ضرورة التأكد أن تكون ورقة الإجابة نظيفة بدون شطب، وحرص الطالب على عدم الإجابة مرتين على السؤال، حيث إن الإجابة مرتين على السؤال سيؤدي لعدم احتساب درجة على إجابة السؤال للطالب، لأن التصحيح إلكتروني.

ولفتت "خضر" إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بسيطة وغير معقدة تعتمد على نظام البابل شيت المتطور ولن تكون هناك أسئلة مقالية، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالضوابط التي وضعتها الوزارة في مساعدة سير العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات.

وقالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة المناهج بطريقة صحيحة، من خلال الاستعانة بالأسئلة الموضوعية الموجودة في بنك المعرفة المصري، ومنصة حصص مصر.

وأشارت إلى أن هذه المنصات توجد فيها أسئلة متعددة وإجابات نموذجية واسترشادية يمكن للطلاب أن يعتمدوا عليها، لتسهيل عملية التدريب على الإجابة قبل دخول الامتحانات، مشيرًا إلى أن التدريب على البابل شيت الموجود في منصات وزارة التربية والتعليم، يساعد الطلاب على السيطرة على الإجابة وحسن إدارة الوقت.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن من أهم مميزات نظام البابل شيت أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية التصحيح بل تعتمد على النظام الإلكتروني مما يضمن الدقة المتناهية في التصحيح وسرعة ظهور النتيجة للطلاب، مشيرًا إلى أن علي الطالب عدم الشطب، أو الإجابة مرتين عن السؤال، حيث إن الإجابة مرتين عن السؤال سيؤدي لعدم احتساب درجة السؤال.

نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2022 لحل البابل شيت

ننشر فى السطور التالية الأدوات اللازمة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجنة لكي يستطيع الحل بطريقة البابل شيت:

أدوات حل امتحان البابل شيت لطلاب الثانوية العامة

1. قلم رصاص (B2) ب, لأن هذا النوع خطه صغير وسريع ويسهل تظليل الدائرة بسرعة .

2. مسطرة حديد

3. أستكية كبيرة .

4. براية للقلم الرصاص .

5. ساعة يد او مؤقت للوقت .

6. قلم جاف .

ويجب على الطالب اتباع الخطوات التالية :

- كتابة الأسم ورقم الجلوس بالقلم الجاف, وتسلم هذه الأوراق جميعها كما استلمتها من المراقب .

- يوزع 4 نماذج للأسئلة والأسئلة واحدة ولكن ترتيبها مختلف منعا للغش.

- يجب التأكد من مطابقة رقم نموذج الأسئلة لرقم نموذج إجابة البابل شيت وفي حالة الخطأ يحتمل الدراس وحده الخطأ .