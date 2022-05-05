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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس أفلام السعودية من “مالمو”: صناعة السينما بالمملكة تمر الآن بطفرة كبيرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أقيمت صباح اليوم، مناقشة خاصة على هامش فعاليات الدورة ١٢ من مهرجان مالمو للسينما العربية مع الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية عبد الله آل عياف القحطاني، أدارها الناقد أحمد شوقي بعد اختيار السينما السعودية ضيف شرف المهرجان.

 

ومن جانبه تحدث عبد الله آل عياف القحطاني عن برنامج ضيف الشرف، فقال: “تواجدنا اليوم في مهرجان مالمو السينمائي 2022 مواصلة لحضور السينما السعودية على المنصات العالمية سعيًا لبناء شراكات تسهم في رحلة بناء هذا القطاع”.

 

وقال: “صناع السينما فى السعودية لا ينتظرون الدعم الحكومي عادة، وكان لهم تجارب رائعة حتى قبل دخول السينما في المملكة بشكل رسمي”.

وأضاف: “مرت الصناعة بأوقات عصيبة، والأن الوضع مختلف تماما، وأي شخص زار السعودية مؤخرا سواء من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أو لغرض آخر سوف يعي جيدا حجم التغيير على الأرض”.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله آل عياف القحطاني: “صناعة السينما في السعودية تمر الآن بطفرة كبيرة، وبدأت التحديات تصبح مختلفة عما سبق خاصة مع دخول جيل أصغر للتعلم، وطرح أفلامهم الأولى، مع دعمنا في توفير عديد الورش مع أسماء مختلفة من كبار السينمائيين من العالم العربي، وأصبح الأغلبية من شباب السعودية يتعلمون السينما داخل المملكة وهو ما لم يكن متحقق من قبل”.

 

وتابع: “المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات جمالية خلابة وأماكن تصوير لم تكتشف بعد من واحات وجبال وطبيعة أصبح يسعى إلى اكتشافها عدد من صناع السينما حول العالم، وخاصة في منطقة العلا”.

 

وعن سؤال للناقد أحمد شوقي عن المهؤجان في السعودية حاليا، قال عبد الله آل عياف القحطاني: “نمتلك الان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وهو مهرجان مستقبل ويعد واحد من المهرجانات الواعدة في المنطقة ونأمل أن نمتلك عدد أكبر من المهرجانات الكافية لتماشي مع الحراك الحادث”.

مهرجان مالمو المملكة العربية السعودية أحمد شوقي مهرجان مالمو للسينما العربية Arts Entertainment

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