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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

مهرجان مالمو
مهرجان مالمو

شهد حفل افتتاح مالمو للسينما العربية في نسخته الثانية عشرة حضورا كبيرا من صناع السينما العرب وعدد مختار من النقاد.

وخلال حفل الإفتتاح تحدث محمد قبلاوي رئيس المهرجان عن تطور السينما السعودية وأهمية الحضور السعودي بالمهرجان بعد اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف الدورة ١٢، مؤكدا ان مهرجان مالمو صار من علامات المدينة السويدية.

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلما طويلا و25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

تم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، أربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمين في عروض جالا للافتتاح والختام.

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لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الازهري.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

نجلاء بدر المملكة العربية السعودية جمال سليمان هشام ماجد الأفلام الوثائقية

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