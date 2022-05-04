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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نجلاء بدر وهشام ماجد وشيري عادل.. نجوم مصر بمهرجان مالمو للسينما العربية

صدى البلد

وصل مساء اليوم إلى السويد عدد من النجوم المصريين لحضور فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية.

وبجانب عدد من النقاد والصحفيين ضم الوفد المصري الفنانين هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، بالإضافة إلى النجمات نجلاء بدر، وشيري عادل.

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

تم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، أربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمان في عروض جالا للافتتاح والختام.

السينما السعودية ضيف شرف مهرجان مالمو بنسخته الـ12.. التفاصيل الكاملة

جمال سليمان وشيري عادل ضمن لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الازهري.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

السعودية نجلاء بدر جمال سليمان محمد سلام هشام ماجد احمد فتحي

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