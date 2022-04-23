عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد قبلاوي: تشهد حراك ملموس

السينما السعودية ضيف شرف مهرجان مالمو بنسخته الـ12.. التفاصيل الكاملة

مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن حضور السينما السعودية لتكون ضيف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، والمقامة في الفترة 4-9 مايو 2022، عبر برنامج حافل سيكون الأول من نوعه، بما سيلقيه من ضوء على صناعة السينما في المملكة بمختلف روافدها.

 

برنامج ضيف الشرف سيتضمن عرض خمسة أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام قصيرة تمثّل أبرز الاتجاهات في السينما السعودية، إلى جانب ندوة بعنوان "تقديم هيئة الأفلام السعودية"، ومعرض صور فوتوغرافية من أنحاء المملكة، إلى جانب برنامج تدريبي مكثف بعنوان "جسر المواهب"، يضاف إلى الحضور المعتاد للأفلام والسينمائيين السعوديين في مسابقات المهرجان الرسمية ولجان تحكيمه والمشروعات المشاركة في برنامج دعم أيام مالمو لصناعة السينما.

مهرجان مالمو للسينما العربية 

 وسيختتم برنامج ضيف الشرف بإقامة ليلة فنية متكاملة، تحييها أوركسترا دار العود الموسيقية، سيحضرها ضيوف المهرجان من صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال.

 

وتحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي عن البرنامج قائلًا: "على مدار الشهور الماضية عملنا بشكل مكثف مع هيئة الأفلام للخروج بهذا البرنامج الفريد الذي يحتفي بالحراك السينمائي السعودي. وإذا كنا نفخر بكوننا أكبر مهرجان مخصص للسينما العربية خارج العالم العربي، فإن الاحتفاء بما تحققه السينما السعودية من حراك ملموس لا بد وأن يخرج في أفضل صورة ممكنة، في برنامج نقدم من خلالها السينما السعودية لجمهور السويد ودول الشمال، ونمد جسور تواصل بين صناع الأفلام في المملكة وأقرانهم في الجانب الآخر من العالم".

 

ومن جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله آل عياف القحطاني عن برنامج ضيف الشرف فقال: "تواجدنا اليوم في مهرجان مالمو السينمائي 2022 مواصلة لحضور السينما السعودية على المنصات العالمية سعيًا لبناء شراكات تسهم في رحلة بناء هذا القطاع. كما تمثل مهرجانات الأفلام الدولية مساحة لإبراز المواهب السعودية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجال صناعة الأفلام، خاصة بعد النقلة الكبيرة في بيئة صناعة الأفلام في المملكة عبر منظومة حكومية داعمة ومحفزة للصناعة وتنوع جغرافي كبير يُمكّن مختلف مشاريع الإنتاج.

 

مهرجان مالمو للسينما العربية 

برنامج ضيف الشرف:

الأفلام الطويلة

أربعون عامًا وليلة – إخراج محمد الهليل

حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي

الرحلة – إخراج كيبون شيزونو (إنتاج سعودي ياباني مشترك)

شمس المعارف – إخراج فارس قدس

الطريق 10 – إخراج عمر نعيم

الأفلام القصيرة

أم السعف والليف – إخراج هلا الحيد (إنتاج سعودي أمريكي مشترك)

حواس – إخراج خالد زيدان

زوال – إخراج مجتبى سعيد (إنتاج سعودي ألماني فرنسي مشترك)

سعف – إخراج وجدان المرزوق

شمس 89 – إخراج منصور البدران

الطائر الصغير – إخراج خالد فهد

نور شمس – إخراج فايزة أمبة 

بالإضافة للأفلام المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جنون – إخراج معن عبد الرحمن وياسر عبد الرحمن

مسابقة الأفلام القصيرة

تلفون خربان – إخراج رغد البرقي

ديار حسمى – إخراج فهد فايز

ليالي عربية

قوارير – إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي

txt

الناقد محمد نبيل: البلطجة في الأعمال الدرامية جسدت الانفلات الأمني بعد 2011

txt

جمال سليمان وشيري عادل ضمن لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه. وكان المهرجان قد استضاف السينما المغربية والتونسية والمصرية كضيوف شرف خلال دورات سابقة.

محمد قبلاوي مهرجان مالمو للسينما العربية هيئة الأفلام السعودية الأفلام السعودية السينما السعودية مالمو للسينما العربية شمس المعارف حد الطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تتحدث عن طقوسها برمضان في الجزء الثاني مع ياسمين عز

تفاصيل أول بطولة مشتركة تجمع يسرا ونيللي كريم في مسلسل "روز وليلى"

قبل انطلاقها بالسعودية.. ننشر تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان عفت لأفلام الطالبات

جمال سليمان وشيري عادل ضمن لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

بالأسماء.. لجان تحكيم أيام مالمو لصناعة السينما

5 صانعات أفلام عربيات يحصلن على منحة صندوق نتفليكس.. تفاصيل

التونسية كوثر بن هنية رئيسا للجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان

محمود عبد المغني ضيف ياسمين عز الليلة

ترشيحاتنا

إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت

تعرف على ضوابط التمويل وجمع التبرعات بالجمعيات الأهلية

وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم لـ الذكاء الاصطناعي

عقب الهجوم عليه.. حسام حسن يصالح جماهير الأهلي بإزالة صورة سموحة

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

فيديو

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ