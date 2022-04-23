السينما السعودية ضيف شرف مهرجان مالمو بنسخته الـ12.. التفاصيل الكاملة

محمد قبلاوي: تشهد حراك ملموس

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن حضور السينما السعودية لتكون ضيف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، والمقامة في الفترة 4-9 مايو 2022، عبر برنامج حافل سيكون الأول من نوعه، بما سيلقيه من ضوء على صناعة السينما في المملكة بمختلف روافدها.

برنامج ضيف الشرف سيتضمن عرض خمسة أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام قصيرة تمثّل أبرز الاتجاهات في السينما السعودية، إلى جانب ندوة بعنوان "تقديم هيئة الأفلام السعودية"، ومعرض صور فوتوغرافية من أنحاء المملكة، إلى جانب برنامج تدريبي مكثف بعنوان "جسر المواهب"، يضاف إلى الحضور المعتاد للأفلام والسينمائيين السعوديين في مسابقات المهرجان الرسمية ولجان تحكيمه والمشروعات المشاركة في برنامج دعم أيام مالمو لصناعة السينما.

مهرجان مالمو للسينما العربية

وسيختتم برنامج ضيف الشرف بإقامة ليلة فنية متكاملة، تحييها أوركسترا دار العود الموسيقية، سيحضرها ضيوف المهرجان من صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال.

وتحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي عن البرنامج قائلًا: "على مدار الشهور الماضية عملنا بشكل مكثف مع هيئة الأفلام للخروج بهذا البرنامج الفريد الذي يحتفي بالحراك السينمائي السعودي. وإذا كنا نفخر بكوننا أكبر مهرجان مخصص للسينما العربية خارج العالم العربي، فإن الاحتفاء بما تحققه السينما السعودية من حراك ملموس لا بد وأن يخرج في أفضل صورة ممكنة، في برنامج نقدم من خلالها السينما السعودية لجمهور السويد ودول الشمال، ونمد جسور تواصل بين صناع الأفلام في المملكة وأقرانهم في الجانب الآخر من العالم".

ومن جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله آل عياف القحطاني عن برنامج ضيف الشرف فقال: "تواجدنا اليوم في مهرجان مالمو السينمائي 2022 مواصلة لحضور السينما السعودية على المنصات العالمية سعيًا لبناء شراكات تسهم في رحلة بناء هذا القطاع. كما تمثل مهرجانات الأفلام الدولية مساحة لإبراز المواهب السعودية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجال صناعة الأفلام، خاصة بعد النقلة الكبيرة في بيئة صناعة الأفلام في المملكة عبر منظومة حكومية داعمة ومحفزة للصناعة وتنوع جغرافي كبير يُمكّن مختلف مشاريع الإنتاج.

مهرجان مالمو للسينما العربية

برنامج ضيف الشرف:

الأفلام الطويلة

أربعون عامًا وليلة – إخراج محمد الهليل

حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي

الرحلة – إخراج كيبون شيزونو (إنتاج سعودي ياباني مشترك)

شمس المعارف – إخراج فارس قدس

الطريق 10 – إخراج عمر نعيم

الأفلام القصيرة

أم السعف والليف – إخراج هلا الحيد (إنتاج سعودي أمريكي مشترك)

حواس – إخراج خالد زيدان

زوال – إخراج مجتبى سعيد (إنتاج سعودي ألماني فرنسي مشترك)

سعف – إخراج وجدان المرزوق

شمس 89 – إخراج منصور البدران

الطائر الصغير – إخراج خالد فهد

نور شمس – إخراج فايزة أمبة

بالإضافة للأفلام المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جنون – إخراج معن عبد الرحمن وياسر عبد الرحمن

مسابقة الأفلام القصيرة

تلفون خربان – إخراج رغد البرقي

ديار حسمى – إخراج فهد فايز

ليالي عربية

قوارير – إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه. وكان المهرجان قد استضاف السينما المغربية والتونسية والمصرية كضيوف شرف خلال دورات سابقة.