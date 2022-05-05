الحزن يسيطر على أهالي أشمون بعد مصرع 3 شباب في ترعة بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء مركز أشمون في المنوفية، عقب مصرع ٣ شباب في حادث سقوط سيارة في ترعة النعناعية التابعة للمركز.

وانتشرت عبارات النعي للشباب الثلاثة وهم أحمد عطا وحسن ماهر ويوسف الميهي، وهما اثنين في كليات الطب وأخر مهندس.

وأكد أهالي أشمون، أنه سيتم تشييع جثمان يوسف الميهي عقب صلاة العصر في المسجد الاسلامي في شنشور، وجنازة أحمد عطا وحسن ماهر عقب صلاة الظهر في مسجد الفردوس بأشمون.

وتابع الأهالي، أن أحد الضحايا نجل الدكتور حسن الميهي مدير مستشفي حميات أشمون السابق والمعروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين الأهالي وعمل الخير والكشف المجاني علي أبناء قريته.

فيما أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية، بيانا تنعي فيه أحد طلابها يوسف الميهي الطالب بالفرقة الأولي ودفعة 40.