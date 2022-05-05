عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما بالكويت مساء الأربعاء ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وحرص على مشاركة متابعيه صورا من الحفل الضخم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكر عمرو دياب شعب الكويت على حسن استقباله والحفل الذي خرج بصورة مبهرة، كما برز في الصور والفيديوهات التي نشرت له على السوشيال ميديا.

يأتي ذلك بعدما أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا حيث احتشد الالاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين.

ولأول مرة غنى الهضبة أحدث أغانية "هتدلع" على خشبة المسرح في حفل جماهيري وذلك بعد طرحها منذ أيام ، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.