جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم الموت.. قصة 3 شباب غرقوا داخل ترعة في المنوفية|صور

حزن وغضب ساد بين أبناء مركز أشمون في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة ٣ شباب غرقا داخل ترعة النعناعية التابعة للمركز حيث سقطت سيارتهم داخل الترعة.

أحمد وحسن ويوسف ..٣ شباب في عمر الزهور لم تتعد أعمارهم ٢٠ عاما جمعتهم الصداقة علي مدار سنوات ولم يفرقهم دخولهم كليات مختلفة حيث يدرس أحمد علاء بمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان وحسن ماهر طالب بالطب العسكري ويوسف الميهي طالب بالفرقة الثانية بكلية طب المنوفية حيث كانوا أصدقاء العمر ولم يفرقهم العمر وايضا لم يفرقهم الموت حيث توفوا معا داخل سيارة أحدهم أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف.

قضي الثلاثي يومهم معا والتقطوا الصور الفوتوغرافية وقام حسن بتغيير صورته علي الفيس بوك قبل وفاته بصورة السيارة التي غرقت بهم داخل الترعة، ولم يمهملهم القدر من فرحة اهلهم بهم واستكمال دراستهم حيث خطفهم الموت في عمر الزهور.

حكايات كثيرة رواها اصدقاءهم بعد وفاتهم حيث انتشرت عبارات النعي علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واصفين الشباب بأنهم كانوا من أسر محترمة وكانوا يتسمون بحسن الخلق.

لكل منهم حكاية حيث كان احمد يستعد لحضور زفاف شقيقه يوم السبت المقبل، حيث قام بتوزيع كروت فرح شقيقه النقيب علي علاء عطا حيث كان يستعد لفرح شقيقه بعد يومين.

و دخلت والدته في حالة انهيار وصدمة لوفاة نجلها الأصغر داخل ترعة في المنوفية، حيث كان يقضي إجازة العيد مع أصدقائه الذين ارتبطوا ببعضهم خلال الثانوية العامة ولم يفرقهم الموت.

ولم يختلف الحال بين أسرة الدكتور يوسف الميهي طالب الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة المنوفية حيث اتشحت قرية شنشور بالسواد حزنا علي الشاب ابن مدير مستشفي حميات اشمون السابق والمعروف عنه سمعته الطيبة بين الأهالي حيث كان يوقع الكشف مجانا علي الأهالي.

وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بيان ينعي فيه وفاة ٣ من أبناء المنوفية في حادث انقلاب سيارة بترعة النعناعية بمركز اشمون.

وجاء البيان " بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالب يوسف حسن الميهي الطالب باالفرقة الثانية بكلية الطب إثر حادث أليم أسفر عن وفاته وشابان آخران.. وينعى رئيس الجامعة الثلاثة شباب من مركز أشمون ويتقدم بواجب العزاء والمواساة لأهليهم وذويهم.. داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وشيع العشرات من أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية جثامين الطلاب.

حيث شيع الأهالي جثامين احمد عطا وحسن ماهر من مسجد الفردوس بمدينة اشمون وسط حالة من الحزن والبكاء بين أصدقاء الطلاب وانهيار ذويهم.

فيما تم إعلان أن العزاء قاصر علي تشييع الجثامين فقط ولن يستقبل أهالي الضحايا العزاء في أبناءهم حيث جاءت الواقعة كالصدمة علي الجميع.

فيما شيع أهالي شنشور جثمان نحل مدير مستشفي حميات اشمون السابق يوسف الميهي طالب كلية الطب جامعة المنوفية من المسجد الاسلامي بالقرية.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة النعناعية التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين مصرع 3 شباب وهم احمد علاء على عطا 20عاما معهد تكنولوچى بالعاشر من رمضان وحسن ماهر 20 سنة طالب بالطب العسكرى ويوسف حسن الميهى 20 سنة طالب بكلية الطب جامعة المنوفية ونجل مدير مستشفي حميات اشمون السابق.

فيما تم انتشال السيارة ونقل الجثامين الي مستشفي اشمون وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.