مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي على الصومال

دانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بجمهورية الصومال الفيدرالية "أتميس" في إقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو،

وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف أفراد البعثة من جمهورية بوروندي .



وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن صادق تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع بعثة الاتحاد الأفريقي، وتقديرها لجهودها من أجل حفظ السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال .



وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.