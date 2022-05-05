بإطلالة صيفية.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء في الصورة بإطلالة صيفية، وارتدت فستانا عاري الكتفين باللون البيج، ونالت الصورة إعجاب كثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

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