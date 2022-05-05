"ستكون قائدا ممتازا".. الوليد بن طلال يرحب باستحواذ ماسك على تويتر

رحب رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال باستحواذ إيلون ماسك، على "تويتر" ووصفه بالقائد الممتاز لتويتر، كما أعلن أنه سيحتفظ بحصته.

وقال بن طلال عبر “تويتر”: "إنه من الرائع التواصل معك صديقي الجديد إيلون ماسك.. أؤمن أنك ستكون قائدا ممتازا لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناته".

وأضاف: "أنا وشركة المملكة القابضة نتطلع إلى الاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار في "تويتر الجديد"، والانضمام لكم في هذه الرحلة المثيرة".

وكان بن طلال رفض عرض ماسك، وكتب عبر "تويتر" في 14 إبريل الماضي: ""لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه، وبما أني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".