تميمة حظ أم إصابة؟.. سبب ارتداء كريم بنزيما ضمادة على يده

نجح الفرنسي كريم بنزيما في قيادة فريقة ريال مدريد للوصول إلي نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد عبور ديرماتيكي في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

ويظهر بنزيما لأكثر من ثلاث سنوات مرتديا ضمادة علي يده خلال المباريات وأصبحت علامة مميزة للنجم الفرنسي واحتفال شهير بعد تسجيل الأهداف.

وذهب البعض للحديث عن كون الضمادة “ تميمة حظ ” للاعب الفرنسي خلال المواجهات خصوصا أنه مع ارتدائها عاد للتهديف بشكل كبير وخصوصا في المواجهات الكبيرة.

وحسب صحيفة اس الاسبانية فإن بنزيما ارتدي الضمادة بعد إصابة تعرض لها في مباراة ريال بيتيس في تداخل مع مارط بارترا وتعرض أصبع " بنزو" للكسر في هذا اللقاء عام 2019 .

وغاب بنزيما عن مواجهة ريال مدريد بعد الإصابة أمام فريق ليجانيس في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك ثم ظهر بعدها امام اشبيلية للمرة الاولي بالضمادة وسجل في هذا اللقاء وتوالي التسجيل في اربعة مباريات متتالية برصيد أهداف وصل الي 6 ضد جيرونا “ مباراتين " وإسبانيول وألافيس.

وأكدت صحيفة أس الاسبانية أن إنتاج هذا النوع من الجبائر صنعها 20 دقيقة فقط وتكلفتها حوالي 40 دولارًا .

ويحتاج بنزيما لإجراء عملية ولكنه لم يوافق بعد التعرض للإصابة مباشرة قائلا : "ليس لدي وقت للتوقف وإجراء عملية أخرى" وذلك قبل مباراة مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في أكتوبر 2021 ،وكشف أنه يرتدي الضمادة لأنه لا يزال بحاجة إليها.

وبعد هذه التصريحات وحينما أصبح هذا السؤال متداولا بشدة مع انطلاق الموسم قال بنزيما : "أجريت عملية جراحية ، لكن عندما تخضع لعملية جراحية ، يجب أن تبقى خارج الملعب لمدة شهرين وانا جرحت [الإصبع] مرة أخرى ، لكن ليس لدي الوقت للتوقف وإجراء عملية أخرى ، لذلك أرتدي الضمادة عندما ألعب."

ارقام كريم بنزيما في دوري أبطال أوروبا

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 15 هدفا، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف في مرمى مانشستر سيتي في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما ساهم محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على فياريال ذهابا وإيابا والتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا.