نفذها بريطانيون.. رئيس بيلاروس يكشف عن مخطط مذبحة بوتشا الأوكرانية

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن مذبحة بوتشا الأوكرانية نفذها متخصصون بريطانيون وصلوا إلى موقع التصوير من لفيف.

وحسب وكالة بيلتا البيلاروسية، قال لوكاشينكو، "كان معظم البريطانيين قد وصلوا في سيارات أعتقد أننا رأينا أربع سيارات، سلمنا لوحات الترخيص إلى روسيا، وقاموا بتصوير الحادث في بوتشا، ثم نشروها في وسائل الإعلام".

وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه الاستفزازات”.

وقال "أعرف كيف تم ذلك. لذلك، ليست هناك حاجة للحديث عن بوتشا".

إلي ذلك، قال لوكاشينكو، إن القيادة الأوكرانية لا تريد إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك-بيلاروس”، قال لوكاشينكو، إنه ناقش موضوع دونيتسك ولوجانسك مؤخرا في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث بالتفصيل عن المقترحات المقدمة إلى القيادة الأوكرانية.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية: "لا توجد إجابة. هل حقا تريد القيادة الأوكرانية إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية؟ هم لا يريدون ذلك".