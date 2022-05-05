بالطو جلد.. هدى الأتربي تتألق بإطلالة شتوية ساحرة

شاركت الفنانة الشابة هدى الأتربي، جمهورها ومحبيها، صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام، بإطلالة كلاسيكية جذابة في أحدث جلسة تصوير.



وظهرت هدى الاتربي مرتدية جاكيت جلد طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.