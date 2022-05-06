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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاشة ورواج سياحي كبير في شرم الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك

الإشغالات اقتربت من 100% .. انتعاشة ورواج سياحي كبير في شرم الشيخ خلال عطلة العيد

الدولفين بشرم الشيخ
الدولفين بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ انتعاشة سياحية كبيرة خلال  عطلة عيد الفطر المبارك ولاول مرة تتجاوز الاشغالات السياحية حاجز الـ70٪  بسبب السياحية الداخلية  والسياحة العربية التي تدفقت علي شرم الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك  وخاصة بعد  إعلان جنوب سيناء خلوها من فيروس كورونا .


وقد شهدت المناطق السياحية مثل خليج  نعمة  وسوهو اسكوير والسوق القديم  و هوليود  زحام رواج سياحي كبير .


وقال أحمد الشيخ الخبير السياحي  بشرم الشيخ إن الاشغالات السياحية لأول مرة تقترب من ١٠٠٪ منذ جائحة كورونا العالمية  وخاصة بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية الكورونا .


وبدوره قال علاء مدحت صاحب بازار أن الاشغالات السياحية  الكبيرة  أحدثت رواج في حركة البيع والشراء بعد أزمات كبيرة  شهدها القطاع السياحي .

وكانت   الفنادق والمنتجعات بجنوب سيناء قد شهدت ارتفاع في نسبة الاشغالات السياحية لقضاء  عطلة عيد الفطر المبارك وخاصة من السياحية الداخلية والعربية  التي فضلت قضاء عطلة عيد الفطر  بجنوب سيناء  وخاصة مدن " شرم الشيخ - دهب - راس سدر " .


وقد تم  تنفيذ  برامج ترفيهية لجذب السائحين والاقامة بتلك المنتجعات السياحية .

اكد وجدي سعد خبير سياحي وصاحب احدي المشروعات السياحية بشرم الشيخ ان راس سدر وشرم الشيخ ودهب لهم النصيب الاكبر في نسبة الاشغالات خلال عيد الفطر المبارك الاولي لقربها من القاهرة ففي خلال 90 دقيقة من القاهرة يجد زائر المحافظة نفسه في مدينة راس سدر بسيارته الخاصة وهي ايضا تعتمد علي سياحة اليوم الواحد بينما شرم الشيخ فالإقبال اليها برا وجوا  وكذلك دهب و نسبة الاشغالات خلال اجازة العيد في بعض القري السياحية بشرم الشيخ معظمهم من المصريين والعرب.

وتتسابق معظم المنتجعات السياحية بعمل برنامج ترفيهي لجذب السائحين اليها وحتي يقرر العودة مرة اخري لتلك المنتجعات في الاعوام القادمة حيث تقوم بعض المنتجعات بعمل حفلات غنائية واستعراضية بالإضافة الي رحلات بحريه وسفاري وعشاء جبلي وتنظيم برامج لزيارة بعض العروض الترفيهية كعروض الدولفين وغيرهن من العروض التي تسعد المصريين وغيرهم.


وكان  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أصدر  تعليمات تنظيمية  خلال عطلة عيد الفطر المبارك أبرزها وقف الإجازات لرؤساء المدن السياحية، ومديري مديريات الخدمات المعنية منها الصحة، والتموين، والدفاع المدني، والمرور، وشركة المياه، وشركة الكهرباء، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمراكز العمليات بالمدن وتواصلها مع مركز العمليات الرئيسية بالديوان العام، ورفع درجات الاستعداد بمحطات البنزين و المستشفيات ومرفق الإسعاف.


وطالب وكيل وزارة التموين بالمحافظة تكثيف الحملات التموينية والانضباطية لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع وحذر التجار من محاولة استغلال اجازة العيد والتلاعب بالأسعار.


وأشار المحافظ الي توافر كافة السلع الاستهلاكية خلال اجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة الي زيادة حصص الوقود بمحطات تمويل السيارات لسد احتياجات السيارات القادمة للمحافظة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.


وقد شهدت مدن دهب ورأس سدر وسانت كاترين انتعاشة سياحية وزيادة نسبة الحجوزات  من السياحية الداخلية  حيث يفضل عدد من المصريين قضاء عطلة عيد الفطر المبارك في أجواء الطبيعية و يستمتعوا في رحلات السفاري والرحلات البحرية  وكذلك صعود قمة جبل موسي  بالإضافة أن المنتجعات السياحية أعدت برامج ترفيهية في شرم الشيخ ودهب.


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انتعاشة سيأتي.

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إنتعاشة جديدة سياحية شرم الشيخ عيد الفطر عطلة

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