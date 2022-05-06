مندوبة الإمارات بمجلس الأمن :المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا..فيديو

قالت مندوبة الإمارات بمجلس الامن، إن العالم يشعر بتبعات الحرب في اوكرانيا نظرا لاتفاع اسعار السلع وانخفاض إمدادات الغذاء.

وأضافت مندوبة الإمارات، خلال كلمتها التي ألقتها، أمام مجلس الأمن، أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا.

وأشارت مندوبة الإمارات، إلى ضرورة العمل على بذل الجهود من أجل حل تلك الازمة بالطرق الدبلوماسية، مؤكدة ان الإمارات تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا.

ونوهت مندوبة إلى ان العالم يجب أن يتذكر انقاض الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أنه لا بد من اتخاذ اجراءات مهمة لحل الازمة.

