فاروق حسني يهنئ محمد عبلة لحصوله على وسام جوته الألماني

هنأ فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الفنان التشكيلي محمد عبلة لحصوله على وسام جوته الألماني، متمنيا له مزيد من التفوق والتألق.

وكتب فاروق حسني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ الفنان الكبير محمد عبلة حصوله على وسام جوته الذي تمنحه دولة ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في المحيط العالمي، فتحية كبيرة له ولفنه الراقي والمتميز متمنيًا له مزيدًا من التألق والإبداع.

مشهد ثقافي



يذكر أن محمد عبلة فاز اليوم بوسام جوته الألماني ليكون بذلك أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، وجاء في بيان الجائزة أن محمد عبلة عبلة أنه كان ملتزمًا بالتسامح والتنوع، وبخاصة في المشهد الثقافي المصري.

وأضاف فاروق حسني: كفنان وسائط متعددة، فإن دافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري.

والفنان محمد عبلة من مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية 1977.

سيرة ذاتية

تولى محمد عبلة عددا من المناصب منها رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة 2010، مدير لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة سته شهور 1990، أستاذ زائر للفنون مدرسة أوربرو السويد.

أقام محمد عبلة عددا من المعارض منها معرض بالمركز الثقافي الإسباني بالقاهرة 1977، معرض بجاليري هوفمان ألمانيا 1979، معرض بالمتحف الصغير أفولترن زيورخ 1991، معرض القاهرة - برلين 1992، معرض النيل بمعهد جوته 1998، معارض جاليري كوربير وجاليري هوفمان السويد، معرض آرت هول السويد، معرض أرابيسك مشاهد من ولاية فيرمونت 1999.

ومن المعارض الجماعية المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 21 1990، معرض بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 1993، معرض القاهرة فى عيون الفنانين 1985.