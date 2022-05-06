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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لضبط الامور التقنية ..

بروفة أخيرة لتدريب طلاب أولى ثانوي على منصة امتحانات التابلت.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية غدا السبت، تدريبا اختياريا على التابلت في شكل امتحان تدريبي لمادة الأحياء، لمدة ساعة واحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد هذا التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة هذا التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لـ امتحانات نهاية العام ، بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تحديث التطبيق الخاص بـ منصة الامتحان الامتحانات الالكترونية على تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشددة على ضرورة قيام جميع الطلاب بتحميل التحديث الجديد.

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وزير التعليم : التدريب النهائي لطلبة الثانوي على التابلت يستهدف الأمور التقنية

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التعليم: تدريب نهائي لطلبة الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت .. السبت والأحد

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الامكانيات اللازمة لاداء التدريب على الامتحانات الالكترونية بكفاءة مع تذليل كافة العقبات ان وجدت واخطار الوزارة بأي ملاحظات تقنية تم رصدها اثناء التدريب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التدريب الذي سيخوضه طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على التابلت في المدارس الثانوية يومي السبت والاحد القادمين لا يستهدف التدريب على أسئلة الامتحان، ولكنه يستهدف فقط ضبط الامور التقنية والاطمئنان على جاهزية التابلت و سهولة الدخول على منصة الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب تعليمنا الجديد عبر تطبيق واتس آب: كل إدارة تعليمية سوف تخطر طلابها بموعد ومقر عقد "تجربة التابلت" الأسبوع القادم.

وأضاف الوزير أن التدريب اختياري لمن يحتاج تحديث التابلت والتأكد من الدخول على المنصة. 

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هذا التدريب موجها للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحانات الالكترونية ، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

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