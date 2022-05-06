عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. حفل فنى مجانى لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

حفل فني بنقابة المهندسين
حفل فني بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، حفل فنى مجانى للمهندسين وأسرهم رابع أيام عيد الفطر المبارك  فى نادى المهندسين بسابا باشا.


وتضمن البرنامج حفل للأطفال بفقرات متنوعة ، سينما الأطفال ، فقرة غنائية شرقية ، فقرة باند old is gold، ولاقى الحفل اعجاب المهندسين واسرهم مطالبين بتكراره فى كافه المناسبات .

أقرأ أيضًا:

خلال العيد .. غرق 4 أشخاص وإنقاذ آخر في حوادث متفرقة في الإسكندرية

 

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية نظمت عدد من الفاعليات خلال عيد الفطر المبارك شملت حفلات فنية وبرنامج ترفيهى للاطفال.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تستضيف النسخة الثانية من أكبر حدث رياضي يحدث على أرض  الإسكندرية "هاف ماراثون الإسكندرية ٢٠٢٢"، وذلك يوم الجمعة القادمة  ٢٠٢٢/٥/٦ بنادي المهندسين سابا باشا فى تمام الساعة السادسة صباحا. 

وينطلق الماراثون من نادى المهندسين بسابا على كورنيش الإسكندرية وختامه بالنادي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين. ويعد هاف ماراثون الإسكندرية 2022 من تنظيم أحد أكبر الفرق الرياضية بالإسكندرية المتخصصة فى تعليم الركض للهواة، فريق أليكس نايت رانرز، وذلك  بمشاركة ٤٠٠ مشترك سوف يضم لاعبين محترفين وهواة من جميع محافظات مصر.

الاسكندرية نقابة المهندسين عيد الفطر هشام سعودي نادي المهندسين اللجنة الاجتماعية والثقافية عيد الفطر المبارك سابا باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

زيارة الأضرحة والمقامات .. الأوقاف تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

الجيش اليمني: 341 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في 5 أيام

قيس سعيد: أطراف تمارس سياسة الأرض المحروقة في تونس

دراسة :الخيانة وضعف الشخصية أبرز صفات تكرهها السيدات في الرجال

خشية هجوم نووي روسي .. ارتفاع الطلب على ملاجئ الحماية في أوروبا

الجمهور يدعم الأهلي قبل لقائه مع وفاق سطيف الجزائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ