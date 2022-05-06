بالصور.. حفل فنى مجانى لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، حفل فنى مجانى للمهندسين وأسرهم رابع أيام عيد الفطر المبارك فى نادى المهندسين بسابا باشا.



وتضمن البرنامج حفل للأطفال بفقرات متنوعة ، سينما الأطفال ، فقرة غنائية شرقية ، فقرة باند old is gold، ولاقى الحفل اعجاب المهندسين واسرهم مطالبين بتكراره فى كافه المناسبات .

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يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية نظمت عدد من الفاعليات خلال عيد الفطر المبارك شملت حفلات فنية وبرنامج ترفيهى للاطفال.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تستضيف النسخة الثانية من أكبر حدث رياضي يحدث على أرض الإسكندرية "هاف ماراثون الإسكندرية ٢٠٢٢"، وذلك يوم الجمعة القادمة ٢٠٢٢/٥/٦ بنادي المهندسين سابا باشا فى تمام الساعة السادسة صباحا.

وينطلق الماراثون من نادى المهندسين بسابا على كورنيش الإسكندرية وختامه بالنادي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين. ويعد هاف ماراثون الإسكندرية 2022 من تنظيم أحد أكبر الفرق الرياضية بالإسكندرية المتخصصة فى تعليم الركض للهواة، فريق أليكس نايت رانرز، وذلك بمشاركة ٤٠٠ مشترك سوف يضم لاعبين محترفين وهواة من جميع محافظات مصر.