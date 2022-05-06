محمود عبد المغني برفقة نيكول سابا من الرياض: أحلى صحبة

شارك الفنان محمود عبد المغني صورة جديدة رفقة زوجته والفنانة نيكول سابا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “أحلى صحبة من الرياض …من مسرحية الليلة الكبيرة”.

وتقام عروض "الليلة الكبيرة" تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ وعلى مدي ثلاثة أيام متتالية وهي ٤ و٥ و٦ مايو القادم.

مسرحية "الليلة الكبيرة" بطولة نيكول سابا ومحمود عبد المغني بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم بدرية طلبة محمد عبد الرحمن ،محمد الليثي ،ميرهان حسين ومن إخراج بتول عرفة وتأليف وليد يوسف.