إليسا وسعد لمجرد يقتربان من الـ 5 مليون بأغنية "من أول دقيقة"

تمكنت أغنية إليسا وسعد لمجرد "من أول دقيقة" من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع يوتيوب.

وحققت أغنية من أول دقيقة مشاهدة لكل من إليسا وسعد لمجرد نسب مشاهدة عالية اقتربت من ٥ مليون بعد طرحها منذ ما يقرب من ٦ ايام .

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الخميس فيديو ترويجيا للأغنية وكتبت :"أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك .. أغنية من أول دقيقة ".



ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الأحساس إليسا و المعلم سعد لمجرد وهو قمة الروعة و الإبداع ، واعتبروا "من أول دقيقة " أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .



وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب الأغنية، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد امس الأربعاء والترويج لها عبر حساباتها الرسمية، حيث تفاعل الجمهور مع تعاون اليسا لأول مرة مع سعد لمجرد.



وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس