رامي جمال عن أغنية من أول دقيقة: يارب نجاح يفوق كل التوقعات

علق الفنان رامي جمال عن نجاح اغنية" من أول دقيقة " عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب رامي جمال : يارب نجاح اكبر من كل التوقعات .

و احتفل الشاعر الغنائي أمير طعمية بوصول أغنية"من أول دقيقة" للمليون مشاهدة خلال ساعات .

وكتب أمير طعيمة عبر حسابة بموقع تويتر:«من أول دقيقة» مليون مشاهدة في ٧ ساعات .

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد.

وصدرت الأغنية عبر قناة "إليسا" الرسمية بموقع يوتيوب، وعبرالمنصات الإلكترونية.

أغنية «من اول دقيقة» كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وقام بوضع عزف الوتريات تامر غنيم، والهندسة الصوتية م.محمد عدس.