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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقه سعد لمجرد.. إليسا تشوق متابعيها لأحدث أغانيها من داخل أحد الاستديوهات

إليسا وسعد المجرد
إليسا وسعد المجرد

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة بصحبه الفنان سعد المجرد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت إليسا في الصورة رفقه سعد المجرد من داخل الاستديو، وعلقت عليها: "صورة بروفايل جديدة".

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تفاصيل تعاون إليسا وسعد لمجرد في أغنية جديدة

ويستعد كل من الفنان سعد لمجرد، والفنانة إليسا، لطرح ديو غنائي بعنوان “من أول دقيقة”.

وكشف سعد لمجرد، عن موعد طرح الديو الغنائي  عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”

ونشر صورة جمعته بـ إليسا، معلقاً عليها: «من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيري حال بحال مساء الأربعاء 4 مايو الحالي». 

يذكر أن هنأت الفنانة إليسا جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت اليسا "‏‏مع كل سنة، منصلي ربنا يبلغنا رمضان، ونوصل لعيد الفطر بتقوى وسلام. وهالسنة، بتمنّى يحملكن هالعيد لكتير من السلام والأمان والسعادة لإلكن ولعائلاتكن وأوطانكن. كل سنة وإنتو بخير".

الفنانة اليسا إليسا الفنان سعد المجرد سعد المجرد من أول دقيقة

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