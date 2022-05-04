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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا للناخبين اللبنانيين: "ما تخلو الرصاص يكون أقوى من صوتكن"

اليسا
اليسا

 

 

وجهت الفنانة إليسا، رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات النيابية اللبنانية، والمقرر انعقادها في 15 مايو المقبل.


وكتبت إليسا فى تدوينة لها قائلة "‏ما تخلو صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي ولا من الموت، لأنو اللي بخاف من الموت بموت من الخوف!".


وتابعت "صوتي الك ‎@antoinebhabchi 
بعدما وصفه بالـ "مُهرّج": أنطوان حبشي في أقوى رد على "النابغة"... وإلى السيد: "أنت مخطئ".


من المقرر إقامة الانتخابات النيابية في لبنان في 15 مايو المقبل، حيث أعلنت جميع القوائم التي ستتنافس على المقاعد النيابية. وتضم حوالي ألف مرشح، و100 قائمة انتخابية سخوض الانتخابات النيابية، التي يعلق الجميع آمالًا لأهميتها القصوى على لبنان.


الجدير بالذكر أن النظام الانتخابي في لبنان طائفي؛ أي أن النواب الـ128 موزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كما يتوزعون بحسب المذاهب داخل كل طائفة.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٠٣_٢٣٢٢٤٢
الفنانة اليسا الانتخابات النيابية اللبنانية توجة رسالة لجمهورها الانتخابات النيابية في لبنان رسالة لجمهورها موقع التواصل الاجتماعي

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