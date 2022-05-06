درة تتألق في أحدث ظهور من عطلتها ببرشلونة .. شاهد

شاركت الفنانة درة مقطع فيديو جديد من عطلتها ببرشلونة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت درة تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.



وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.