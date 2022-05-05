شاهد أحدث ظهور لـ درة من مدينة برشلونة

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهوها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت درة بأطلالة جذابة من مدينة برشلونة مرتدية جاكيت طويل باللون الرمادي ، و جيبة قصيرة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .



بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.



وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.