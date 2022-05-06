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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صعود 3 لاعبين مصريين لنصف نهائي جي بي مورجان للإسكواش في أمريكا

نوران جوهر
نوران جوهر

نجح لاعبو وادى دجلة مازن هشام، علي فرج ونوران جوهر، في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة بطولة جي بي مورجان للإسكواش J.P. MORGAN TOURNAMENT OF CHAMPIONS، والتي ستقام اليوم الجمعة، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ونجحت نوران جوهر المصنفة 1 عالميًا، في حجز تذكرة الصعود لدور نصف النهائي، بعد تغلبها في مباراة دور ربع النهائي على منافستها الكندية، هولي ناوتن المصنفة 17 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-7) (11-5) في مباراة استمرت 72  دقيقة.

فيما تأهل الدجلاوي علي فرج للدور النصف نهائي لبطولة J.P. MORGAN TOURNAMENT OF CHAMPIONS، بعد تفوقه على نظيره ميغيل رودريغيز المصنف 14 على مستوى العالم في مباراة الربع نهائي، في مباراة شرسة استمرت 35  دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-4) (11-5).

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كما تأهل بطل وادى دجلة مازن هشام المصنف  8عالميًا للدور نصف النهائي بعد فوزه على منافسه الفرنسي، فيكتور غروين المصنف 23 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-4) (7-11) (11-6) (11-8) في مباراة استمرت 48 دقيقة.

وانطلقت بطولة J.P. MORGAN TOURNAMENT OF CHAMPIONS ، خلال الفترة بين 1 مايو إلى 7 مايو الجاري بمشاركة 9 لاعبين من أندية وادى دجلة و وهم علي فرج، كريم عبد الجواد، مصطفى السرتي، مازن هشام، يوسف إبراهيم، نوران جوهر، هانيا الحمامي، منة حامد، روان العربي ، وتقام البطولة في نيويورك بقيمة جوائز مالية تصل إلى  115 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

يذكر أنه تم إنشاء نادى وادى دجلة عام 2002، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر.

ويقدم نادي وادى دجلة خدمات متكاملة، حيث يقدم 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة يستمتع فيها الأعضاء بأطيب الأوقات.

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