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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني وكابتن الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة وفاق سطيف.. الليلة

صدى البلد

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق مساء الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا. 
 

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد الأهلي we السلام ، حيث يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران  الختامي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري  في دوري أبطال إفريقيا.  

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي قطاع الكرة علي حضور تدريبات الفريق لمتابعة كل شئ يحدث علي أرض الواقع خاصة مع شكوي اللاعبين المعتادة التي وصلت إليه بأن هناك احمال بدنية زائدة عن الحد وعدم وجود تدريبات تخصصيه للاعبين مما تسبب في ظهورهم بهذا الشكل.

وأستقر موسيماني بنسبة كبيرة علي القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة وفاق سطيف ويتبقي فقط بعض الرتوش الخاصة بموقف عمرو السولية الذي عاد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية لتوه وخاض مرانيين فقط، وسيكون التشكيل الأقرب لفكر موسيماني خلال المعسكر الحالي هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات واحمد عبدالقادر ومحمد شريف ( بيرسي تاو).

وكان موسيماني قد أستغل المعسكر الحالي بهدف زيادة التواصل مع اللاعبين في ظل الأزمات المتتالية التي شابت الفترة الماضية خاصة بينه وبين اللاعبين، كما عقد المدير الفني العديد من المحاضرات تحدث فيها عن أهمية الفترة المقبلة وضرورة اللعب بمنتهي الجدية ونسيان كل شيء لتحقيق حلم الفوز باللقب الثالث علي التوالي لدوري أبطال أفريقيا.

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