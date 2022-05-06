قصف مدينة كراماتورسك الأوكرانية وتضرر المباني التجارية والسكنية.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز" مشاهد لـ آثار قصف مدينة كراماتورسك الأوكرانية وأضرار مادية تلحق بالمباني التجارية والسكنية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، اليوم الجمعة، أن بلادها ستسلم سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خمسة مدافع هاوتزر تم التعهد بالفعل بتقديمها.

وأضافت في تصريحات للصحفيين في بلدة سلياتش السلوفاكية، حيث من المفترض أن تلتقي بنظيرتها الهولندية في وقت لاحق اليوم، أن تدريب القوات الأوكرانية على أسلحة المدفعية يمكن أن يبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا.