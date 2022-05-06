ميتحطوش مع بعض.. أخصائي تغذية يُحذر من مشروب القرفة بالزنجبيل| فيديو

وجه الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، عدد من النصائح الهامة عن كيفية تنظيم الوجبات الغذائية بعد رمضان والعيد، قائلًا إن الزيادة التي تحدث بعد هذه الفترة هي زيادة طبيعية ويجب بعدها تنظيم الوجبات مرة أخرى لفقدان الوزن الزائد، معقبًا :" مش عايزين نيأس".



وأضاف مروان سالم عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية": "الرنجة والفسيخ من الوجبات الجميلة جدًا ولكن مفضل أن نتناولها ملح خفيف .. مشكلة الرنجة مش في الدهون والسعرات والحرارة لكن المشكلة في كمية الملح الموجودة فيها .. وده بيسبب اختزان المياه في الجسم وبالتالي الزيادة في الوزن".

وتابع "سالم"، أنه يجب بعد تناول الرنجة والفسيخ تقليل الملح وتناول كميات كبيرة من المياه لتذويب الملح الموجود في الجسم وتناول مضرات للبول منها البقدونس و الأعشاب والموز لاحتوائه على البوتاسيوم .



وأشار إلى :" الزبادي بالليمون والمشروب السحري القرفة بالزنجبيل وغيرها من الوصفات الأخرى غير مثبتة علميًا في أي نظام من أنظمة الدايت"، معقبًا :" كل هذه الأشياء عبارة عن إيحاءات فقط لاغير".



و حذر من تناول الشاي الأخضر بكميات كبيرة لأنه يسبب إضرار شديد في البول وهبوط حاد خصوصًا عند النساء كبار السن، مردفًا أن مشروب القرفة والزنجبيل يؤدي أيضًا إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والضغط وزيادة سرعة ضربات القلب، مشددًا :" الاتنين دول ميتحطوش مع بعض نهائي".



