75 ألف مصري وأجنبي زاروا الأهرامات وأبو الهول في إجازة عيد الفطر

شهدت المنطقة الأثرية خلال أيام عيد الفطر الثلاثة اقبال شديد من الزوار المصريين والأجانب وحصرت شرطة السياحة والآثار عدد الزائرين الذين استقبلتهم الأهرامات وأبو الهول خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك حيث وصل العدد الي 75 الف زائر مصري واجنبي.

وزار قرابة 65 الف مصري منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما بواقع 20590 زائر مصري في اول ايام العيد و 23985 في اليوم الثاني و 20232 في اليوم الثالث وحتي نهاية الاحتفالات، كما استقبلت المنطقة قرابة 10 الاف سائح اجنبي حيث استقبل اليوم الأول 2880 زائر أجنبي واليوم الثاني 3924 والثالث 3358 من مختلف الجنسيات.

وساعدت الأحوال الجوية على زيادة الأعداد، وقامت شرطة السياحة برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بتنظيم وتأمين الزائرين والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار، وأفراد من الإدارة لتأمين الزائرين في آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

ورصدت الخدمات الأمنية حالات من الإصابات الخفيفة بين الزائرين نتيجة سقوط بعض منهم من اعلي الجمال والخيل او أسوار المنطقة الاثرية وتم اسعافهم بالمنطقة حيث تتواجد سيارات الإسعاف، ورفعت قوات تامين المنطقة الاثرية تقريرا لقطاع شرطة السياحة والاثار بأعداد الزوار وحالات المخالفات وعدد من حالات مضايقات السائحين.

بينما تم شن حملات مكثفة خلال أيام الاحتفالات على المتحرشين والباعة الجائلين والخيالة ممن خالفوا مناطق عملهم.

وسادت حالة من البهجة بين المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية، وقال أحد الزائرين، إنه حرص على اصطحاب أسرته لزيارة المنطقة الأثرية، والاحتفال بعيد الفطر المبارك كما أثنى على الدور الذى يقوم به رجال الأمن، لتأمين الزائرين، سواء كانوا مصريين أو سائحين، وانتشار رجال الأمن في المنطقة الأثرية بالكامل، وأنه يحرص كل إجازة على اصطحاب أسرته لزيارة الأهرامات، لتعريف أبنائه بمعالم مصر السياحية والحضارة المصرية.

وشهدت المنطقة انفراجة كبيرة في السوق السياحي، وأقبل الزائرون على شراء الهدايا التذكارية من البازارات السياحية.