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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. القاهرة السيمفوني تقدم حفلا على المسرح الكبير

صدى البلد

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بعنوان مصر في الموسيقى في الثامنة مساء غد بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتو أمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ، الباص رضا الوكيل.

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة والتى تاثر بها الكثير من المبدعين منها متتابعة ليالى مصرية لبروكوفيڤ ،مصرع كليوباترا لبيرليوز وتحتمس ملك مصر لموتسارت. 

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يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم 

الموسيقى الحضارة المصرية الموسيقيين مايسترو الأعمال الكلاسيكية المسرح الكبير المايسترو

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