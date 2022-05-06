غدا.. القاهرة السيمفوني تقدم حفلا على المسرح الكبير

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بعنوان مصر في الموسيقى في الثامنة مساء غد بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتو أمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ، الباص رضا الوكيل.

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة والتى تاثر بها الكثير من المبدعين منها متتابعة ليالى مصرية لبروكوفيڤ ،مصرع كليوباترا لبيرليوز وتحتمس ملك مصر لموتسارت.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم