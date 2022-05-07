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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتى فى البنوك اليوم السبت 7-5-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم السبت

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 7 مايو 2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي المصرى ليسجل 5.02جنيه للشراء و 5.05جنيه للبيع.


استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 5.03جنيه للشراء و 5.05جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى المشرق ليسجل 5.02جنيه للشراء و 5.05جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( مصر ،الأهلي،بلوم، أتش أس بى سى HSBC، فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي)  5.02جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.


استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(الإمارات دبي الوطني،الإسكندرية،قناة السويس ) ليسجل 5.01جنيه للشراء و5.04جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم  بنوك(CIB،كريدى اجريكول) نحو 5.01جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.


بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (قطر الوطني ، التنمية الصناعية)نحو 5 جنيه للشراء و 5.04جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى  فى بنك ابوظبي التجاري 4.99جنيه للشراء و 5.05جنيه للبيع .

وسجل  الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى  فى بنك أبوظبي الأول 4.99جنيه للشراء و5.04جنيه للبيع.

وسجل  الدرهم الاماراتى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى  فى بنك الكويت الوطني 4.97جنيه للشراء و5.05جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.95 جنيه للشراء و 5.04جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى  فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.93جنيه للشراء و 5.05جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد 4.91جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى
 

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 5.03جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

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