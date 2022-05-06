عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

أحيا النجم الكبير عمرو دياب أمس الخميس آخر حفلات جولته الغنائية الخليجية بمدينة جدة بالسعودية.

وقدم عمرو دياب حفلا كبيرا حضره الآلاف من الجماهير التي توافدت قبل الحفل بساعات انتظارا حيث كانت الجهة المنظمة قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل عقب طرحها بساعات قليلة.

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب الذي غنى لهم أحدث أغنياته "هتدلع" والتي طالبوه بغنائها عدة مرات .

كما حرص النجم الكبير على تقديم باقة من أشهر أغنياته مثل رايقة ، انت الحظ، يا أنا يا لأ، قمرين ، تملي معاك، وياه ، وغيرها من الأغاني التي رددها معه الجمهور طوال الحفل.

وأحيا عمرو دياب خلال أيام عيد الفطر جولة غنائية في منطقة الخليج العربي بدأت بحفل في أبوظبي ثم الكويت وأخيرا جدة.

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