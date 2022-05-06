خبيرة دولية:سوق السيارات المستعملة سيتأثر بشدة بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

جاء قرار رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة خلال 22 عاما ليعمَّق من مشكلة الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

وفقا لتقرير موقع cnbc الإخباري علاوة على الأسعار المرتفعة للسيارات الجديدة والمستعملة ، فإن عملية تمويل شراء مركبة جديدة على وشك أن يصبح أكثر تكلفة، فمع قيام مجلس الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء ، تستعد تكاليف الاقتراض للزيادة في مجموعة متنوعة من القروض الاستهلاكية ، بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات.

قالت جيسيكا كالدويل ، المديرة التنفيذية لإحصاءات إدموندز: "في الماضي، لم تؤثر زيادة أسعار الفائدة على سوق السيارات الجديدة بشكل كبير يشعر به المستهلك وذلك بسبب شركات صناعة السيارات التي تدعم العديد من القروض".

وأضافت كالدويل: "ورغم ذلك يشهد سوق السيارات أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من 20 عامًا مضت، فمع هذه الارتفاعات المذهلة قد يكون هناك تأثير ضئيل ، لكن من المرجح أن تؤثر بقوة فقط على قاعدة مشتري السيارات الجديدة من المتسوقين ذوي الدخل المرتفع".

وأشارت إلى أن التأثير الأكبر سيشعر به مشتري السيارات المستعملة إذ أنه السوق الأكثر حساسية تجاه رفع سعر الفائدة، مضيفة ""نظرًا لأن أسعار السيارات المستعملة وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل، فإن هذه الزيادة في الفائدة ستجعل سوق المستعمل أكثر تكلفة مما هو عليه بالفعل، و سيضطر المشترون في سوق المستعمل إلى التخلي والتراجع عن الفكرة بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف أو شراء سيارة بموديل قديم للحفاظ على المدفوعات ضمن حدود قدرتهم الشرائية".

وسط حالة الصراع التي يشهدها سوق السيارات بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين بسبب أزمات متكررة في سلاسل التوريد ونقص عالمي في أشباه الموصلات ومحدودية الوحدات المخزونة عند التجار ، اضطر المستهلكون على التعامل مع أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي. ووفقا للإحصائيات، ارتفع متوسط سعر السيارات المستعملة بنسبة 35.3٪ عن العام الماضي 2021.

يبلغ متوسط المبلغ المدفوع لشراء سيارة جديدة 45232 دولارًا ، وفقًا لتقدير مؤسسة J.D. Power الاستشارية و LMC أوتوموتيف. يبلغ متوسط الدفعة الشهرية لشراء سيارة جديدة بالقسط حوالي 650 دولارًا مقابل 70.2 شهرًا وفقًا لموقع Edmunds.com. كما أن متوسط الفائدة المدفوعة للتاجر في عملية التقسيط هي 4.7٪ وعلى مدة 70.2 شهر.