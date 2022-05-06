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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد المجيد عبدالله يحيي حفلا غنائيا في الكويت.. 27 مايو

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في الكويت أرينا، وذلك يوم 27 مايو الجاري، إذ كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات-عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن بوستر الحفل. 

حفل عبد المجيد عبدالله في الكويت

عبد المجيد عبدالله يكشف تفاصيل عودته للغناء بالحفلات

عرضت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لقاء مسجلا مع الفنان عبد المجيد عبدالله ، تحدث من خلاله عن سبب غيابه عن الغناء بالحفلات، وسر إقناعه بالعودة مجددا بحفلتين متتاليتين في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يومي 28 و29 يناير الجاري.

 

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله أمس بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير». 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

في شهر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك». 

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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