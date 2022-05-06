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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

لطيفة
لطيفة

شاركت الفنانة لطيفة، جمهورها صورة من جلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الفنانة التونسية بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس انيقة باللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

كانت النجمة لطيفة طرحت قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيي الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية : "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها".

وأكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وفيها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٦_١٩٤١٢٥
IMG_٢٠٢٢٠٥٠٦_١٩٤١٢٥
لطيفة تستعرض اناقتها احدث اطلالة لها باللون الاسود إطلالة انيقة

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