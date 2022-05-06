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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد تجنيها من تناول الترمس.. وقيمة غذائية عالية

فوائد الترمس
فوائد الترمس

هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من تناول الترمس، فهو وجبة غذائية خفيفة غنية بالقيم الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية وقليلة بالسعرات الحرارية، وتعد حبوب الترمس غذاء جيد للنباتيين، او من يتبعون حمية غذائية وصحية لخسارة أوزانهم .

 

 فوائد الترمس

 


قالت الدكتور جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، إن الترمس من الأطعمة الصحية التي يشتهر تناولها في الأعياد والمناسبات، ويحمي الترمس من الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي · ويخفض ضغط الدم · يخفف الإمساك · يعزز صحة الأمعاء · يعالج فقر الدم · يعزز المناعة .
 

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وتابعت جيهان الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أن الترمس من البقول مثل الفول والعدس ، والترمس مصدر للبروتين النباتى ، كما أنه مصدر للألياف الطبيعية ويحتوى على عناصر غذائية أخرى كالمعادن، مثل : الحديد، وفيتامينات  B، وفيتامين A.

 



وأكدت جيهان الدمرداش، أن الترمس يمكن أن يكون بديلآ صحيآ للمقرمشات، والمسليات عالية الدهون، وذلك لأنه قليل الألياف، وفيما يلي سنوم بذكر الحقائق التغذوية لكل 100 جرام من الترمس المنقوع ، وتشمل :
- السعرات الحرارية = 111 سعر حرارى
- الكربوهيدرات = 12 جرام
- البروتين = 9 جرام
- الدهون = 2.7 جرام
- الألياف = 3 جرام
- الحديد = 1.5 ملجم

الترمس فوائد الترمس البقول فيتامينات ​​​​​​​health

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