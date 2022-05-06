عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

اهالي شارع هنداوي في ميت غمر يستغيثون من تلال القمامة

صدى البلد

استغاث سكان شارع الهنداوى بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، من انتشار تلال القمامة، التي تحاصر الشارع والتي تعرضهم للأوبئة والأمراض .

وقال المواطن المحمدى ابورده فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية أوبئة الدقهلية بين الناس القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

رئيس كازاخستان يوجه توبيخاً لسفيره في القاهرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

المدارس لطلاب الأول والثاني الثانوي : حمّلوا تحديث منصة الامتحانات على التابلت

احذروا طقس الساعات المقبلة .. 10 مناطق سعودية تتعرض لأمطار غزيرة وسيول

مش عاوز أقلّب المواجع | طه إسماعيل : صالح سليم قيمة كبيرة

توغل كبير جديد لطائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.. فيديو

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

محمد موسى : هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

فيديو

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

هما مش متجوزين؟.. زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج على الطريقة اليونانية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ