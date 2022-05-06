اهالي شارع هنداوي في ميت غمر يستغيثون من تلال القمامة

استغاث سكان شارع الهنداوى بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، من انتشار تلال القمامة، التي تحاصر الشارع والتي تعرضهم للأوبئة والأمراض .

وقال المواطن المحمدى ابورده فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".

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