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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية

بريطانيا
بريطانيا

توعدت روسيا الرد بقسوة وحزم على العقوبات التي فرضتها بريطانيا.. وأعلنت إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا اتخذت قرارها النهائي، وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا، وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن.

قالت الوزارة- في بيان، أوردته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية: إن موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التي فرضتها لندن وسترد حسب الأعراف الدولية.

وأضافت أنه تم استدعاء، اليوم، السفيرة البريطانية ديبورا برونرت، وتسليمها مذكرة احتجاج شديدة اللجهة على تبني لندن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وتابعت: "أبلغت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية بأن استمرار هذا الخط المدمر سيؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي".

وذكرت مصادر مطلعة- بحسب شبكة (روسيا اليوم)- أن السفيرة البريطانية غادرت مبنى الوزارة دون أن توضح سبب الزيارة، حيث قضت حوالي من 30 إلى 40 دقيقة في المبنى.

في السياق.. قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن التشكيلات الأوكرانية وقوات كييف تعدّ استفزازات في منطقة تتركز بها مؤسسات للصناعات الكيمياوية في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. 

وأضاف ميزينتسيف- في تصريح أوردته شبكة (روسيا اليوم): "ففي مواقع شركة (آزوت) في سيفيرودونيتسك بمنطقة لوجانسك الشعبية، نشروا أسلحة ثقيلة، حيث يحتجزون أكثر من ألف عامل في المصنع ومدنيين دروعا بشرية، وفي الوقت ذاته يقومون بشكل ممنهج بقصف بلدات بيرفومايسك وستاخانوف وكالينوفو؛ لاستفزاز القوات الروسية للرد، بهدف كيل الاتهامات للجيش الروسي بقتل المدنيين والتسبب بكارثة". 

وأشار إلى أن "جهاز الأمن الأوكراني في منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك يخطط لاستفزازات باستخدام أسلحة كيماوية لاتهام القوات المسلحة الروسية".
وحذر رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الدول الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من هذه الاستفزازات وغيرها، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تخطط لنشر الحوادث على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية وعلى مواقع الإنترنت المختلفة".

بدوره.. أعلن مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

وأوضح المقر التنسيقي- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه جرت عملية لإجلاء المدنيين في مصنع "آزوفستال" للصلب.
وأضاف أنه تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها.

وأكد البيان أن العملية الإنسانية في "آزوفستال" ستستمر في 7 مايو 2022".

من جهته.. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أكثر من 200 جندي أوكراني قد أكملوا التدريب على استخدام مدافع "الهاوتزر M777" التي قدمتها الولايات المتحدة لبلادهم.

وأضاف المسئول الأمريكي- في بيان، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن 150 جنديا أوكرانيا إضافيا يخضعون حاليًا للتدريب على "الهاوتزر".

وكان كيربي قد صرّح، في وقت سابق، بأن أعضاء في الخدمة العسكرية الأمريكية يقومون بتدريب مجموعات من الجنود الأوكرانيين على مثل هذه القطع العسكرية خارج أوكرانيا. 

من ناحيته.. أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكي الذي أوقف الحوار مستعدًا لذلك.

وقال أنطونوف، في تصريحاته لمجلة "نيوزويك" الأميركية، والتي بثتها، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني: "للأسف، جمدت واشنطن من جانب واحد الحوار الثنائي الذي تم إطلاقه في قمة جنيف حول القضايا الاستراتيجية، مما يعرض للخطر احتمالات الحفاظ على أسس الحد من التسلح".

وأضاف: "روسيا ستكون جاهزة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة".
 

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