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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقير: فرنسا تواجه شبح الركود التضخمي بعد ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. فيديو

خالد شقير
خالد شقير

قال خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إن أول زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون ستكون إلى ألمانيا.

 

وأضاف "شقير"،: "الولاية الثانية للرئيس الفرنسي عصيبة ولن تكون سهلة، والمهمة أمامة صعبة للغاية"، لافتا: "سيتم تنصيف الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه غدا".


وأشار: "تنصيب الرئيس الفرنسي سيكون سريعا، وسيبدأ فترة الانتخابية الجديدة، وأول زيارة خارجية له ستكون إلى ألمانيا، الحليف الاستراتيجي لفرنسا، والقوة الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي".
 

وأوضح خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا،: "فرنسا تواجه شبح الركود التضخمي بعد ارتفاع أسعار السلع والطاقة".
 


 

الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي ماكرون قصر الإليزيه المانيا مراسل اكسترا نيوز اتحاد الأوروبى

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