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التهابات الأذن عند الأطفال .. تحدث عندما يصاب الصغير بنزلة برد .. الحمى وصعوبة النوم والطفح الجلدي أبرز الأعراض.. أصحاب الرضاعة الصناعية الأكثر مرضا تفاصيل| لو عايز تشتري سيارة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت تعرف على ضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية بالقانون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التهابات الأذن عند الأطفال .. تحدث عندما يصاب الصغير بنزلة برد .. الحمى وصعوبة النوم والطفح الجلدي أبرز الأعراض.. أصحاب الرضاعة الصناعية الأكثر مرضا

زيت الزيتون لعلاج
زيت الزيتون لعلاج التهاب الأذن

 التهابات الأذن تحدث عندما يصاب الطفل بنزلة برد 

 تورم خلف الأذن يشير لـ الالتهاب 

الأطفال أصحاب الرضاعة الصناعية أكثر عرضة للمرض

 

 يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهابات الأذن وخاصة الأطفال، فما هي اعراض التهاب الاذن عند الأطفال وكيف يتم علاج التهاب الاذن عند الأطفال، في هذا المقال سوف نقدم لكم علاج التهابات الأذن للأطفال بطرق سهلة وبسيطة للغاية.

تُعرف عدوى الأذن باسم التهاب الأذن الوسطى وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 3 سنوات، عادة ما يكون غير خطير وغير معدي. تحدث معظم التهابات الأذن عندما يصاب الطفل بنزلة برد ، وعادة ما تستمر لعدة أيام. يمكنك اكتشاف علاج نزلات البرد عند الأطفال وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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متى تكون عدوى الأذن شائعة عند الأطفال ؟


الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن هم:
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم قناة استاكيوس قصيرة.
الأطفال الذين يعانون من الحساسية المزمنة.
الأطفال المصابون بالحنك المشقوق ، لأن قناة استاكيوس غالبًا ما تكون ملتهبة.
الأطفال الذين يتعرضون لدخان السجائر. يتسبب الدخان في التهاب قناة استاكيوس ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى الأذن.
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية ، لأن لبن الأم يحتوي على أجسام مضادة تساعد في مكافحة العدوى.
الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة ، خاصة إذا ابتلعوا الحليب أثناء الاستلقاء. يمكن أن يدخل الحليب إلى قناة استاكيوس ويسبب التهابًا ، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن.
يجب أن يجلس الأطفال في وضع مستقيم أثناء شرب الزجاجة. عندما يكبرون بما يكفي لحمل الزجاجة الخاصة بهم جيدًا ، يجب تعليمهم الشرب من الكوب العادي وعدم إعطائهم زجاجة.


أعراض التهاب الأذن عند الأطفال


عادة ما يشكو الأطفال الأكبر سنًا من وجع الأذن. بينما قد لا يتمكن الأطفال الأصغر سنًا من القول بأنهم يعانون من آلام في الأذن ، إلا أن هذا يمكن معرفته من خلال معرفة أعراض التهاب الأذن عند الأطفال ، وهي:
حمى غير مبررة دون أي مرض ، حيث يمكن ملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الطفل.
يصبح مزاج الطفل سيئًا للغاية.
يعاني الأطفال من صعوبة في النوم.
يلجأ بعض الأطفال إلى سحب آذانهم.
يواجه بعض الأطفال صعوبة في سماع الأصوات الهادئة.
يعاني بعض الأطفال المصابين بعدوى الأذن من تصريف السوائل من الأذن.


كيف يحدد الطبيب التهاب الاذن عند الأطفال؟


يشخص الأطباء التهابات الأذن من خلال النظر إلى طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) بضوء خاص يسمى منظار الأذن.
يبحث الطبيب عن سائل في الأذن الوسطى وفي طبلة الأذن.


يراقب الطبيب الضغط في الأذن الوسطى.
يمكن للعدوى الفيروسية والبكتيريا والجراثيم الشائعة أن تجعل طبلة الأذن تبدو حمراء ، لكن المضادات الحيوية ليست ضرورية.
علاج التهابات الأذن للأطفال:
يمر علاج التهاب الأذن للأطفال بعدة مراحل. إذا كان الطفل لا يعاني من إزعاج شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة ، سينتظر الطبيب من 24 إلى 48 ساعة ليرى ما إذا كانت عدوى الأذن تتحسن من تلقاء نفسها. ولكن في حالة ظهور أي من الأعراض التالية على طفلك ، يجب عليك العودة إلى الطبيب.

ارتفاع درجة حرارة طفلك أو ارتفاع في درجة الحرارة (فوق 39 درجة مئوية).
يعاني طفلك من آلام شديدة وبكاء.
في حال انتهاء الدورة ولم تنته عدوى أذن الطفل.
يظهر سائل جديد في الأذن.
ثبت علاج التهاب الأذن عند الأطفال:

يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين مضادًا حيويًا لمدة 10 أيام.
يتناول الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين مضادًا حيويًا لمدة 5 أيام.
قد يقترح الطبيب عقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتقليل آلام الطفل.
لا تعطي الإيبوبروفين للأطفال دون سن 6 أشهر دون التحدث مع طبيبك.
لا تعطي الأدوية التي يمكنك شراؤها بدون وصفة طبية للأطفال الرضع والأطفال دون سن 6 سنوات دون التحدث إلى طبيبك أولاً. الاستثناءات الوحيدة هي الأدوية المستخدمة لعلاج الحمى ، مثل إيبوبروفين وأسيتامينوفين.
غالبًا ما يشعر الأطفال بالتحسن في غضون يوم واحد من بدء استخدام المضاد الحيوي. قد يرغب طبيبك في رؤية طفلك مرة أخرى للتأكد من إزالة العدوى تمامًا.
يمكن أن يبقى السائل في الأذن الوسطى دون عدوى لبضعة أسابيع.

متى يجب وضع الأنابيب في آذان الأطفال ؟


في حال كان طفلك يعاني من التهابات متكررة في الأذن. يعاني من صعوبة في السمع بسبب استمرار وجود السوائل في الأذن الوسطى ، وقد يحتاج إلى أنبوب يتم إدخاله عبر طبلة الأذن إلى الأذن الوسطى.
يساعد الأنبوب في الحفاظ على ضغط الهواء الطبيعي على جانبي طبلة الأذن ويساعد على تصريف السوائل من الأذن الوسطى.
يتطلب تركيب الأنابيب عملية قصيرة وبسيطة من قبل جراح الأنف والأذن والحنجرة. عادة ما يذهب الأطفال إلى المنزل في نفس اليوم.


اعراض التهاب الاذن عند الأطفال التي تتطلب الطبيب:


اعراض التهاب الاذن عند الأطفال التي تستدعي الطبيب والتي يجب ابلاغ الطبيب بها وهي:
لديه مشاكل طبية خطيرة أخرى.
لديه تورم خلف الأذن.
إنه يشعر بالنعاس الشديد.
كثير وسريع الانفعال.
يبدو مريضا.
يتقيأ بشكل متكرر.
عمره أقل من 6 أشهر أو أكبر من 6 أشهر ويعاني من الحمى لأكثر من 48 ساعة.
لديه طفح جلدي.
عندما لا يتم سماعه جيدًا أو على الإطلاق.
استمرار الألم الشديد بالرغم من جرعة واحدة على الأقل من عقار الاسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.


علاج التهاب الأذن عند الأطفال


من أفضل طرق علاج التهابات الأذن لدى الأطفال هي الوقاية ، فنحن نعلم أن الوقاية خير من فلس واحد من العلاج ، ويتم الوقاية من التهابات الأذن للأطفال بالطرق التالية:
تأكد من غسل يدي طفلك ويديك كثيرًا لتقليل فرصة الإصابة بالزكام.
أطعمي طفلك بالحليب ، فهذا سيقوي جسمه ويقويه.


تجنبي إرضاع طفلك وهو مستلقي.
تأكد من حصول طفلك على لقاح المكورات الرئوية.
تأكد من حصول طفلك على لقاح الأنفلونزا كل عام.
لا تستخدمي اللهاية كثيرًا.
لا تدخن بالقرب من طفلك وابتعد عنه عن التدخين لأنه من أكبر أسباب التهابات الأذن.
تتم تجربة علاج التهاب الأذن للأطفال بشكل طبيعي:
يستخدم الكثير من الناس علاجًا مجربًا ومختبرًا لعدوى الأذن لدى الأطفال. نذكر لكم أهم العلاجات الطبيعية المستخدمة في علاج مجرب أذن الأطفال:
زيت الزيتون:
يستخدم زيت الزيتون في علاج الالتهابات بشكل عام وتسكين الآلام ، حيث يعتبر علاج الالتهابات من فوائد زيت الزيتون المتعددة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والالتهابات ، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه. ، حيث ليست كل الأجسام متشابهة في التركيب.

طريقة استخدام زيت الزيتون لعلاج التهاب الأذن الوسطى للأطفال:

ضع بضع قطرات من زيت الزيتون الفاتر القريب من درجة حرارة جسمك.
استخدم كمادات الماء الدافئ حول الأذن.
يستخدم زيت الزيتون لعلاج التهابات الأذن بأدوية الطبيب.

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